AXA Türkiye, Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı tanıttı

AXA Türkiye, özel sağlık hizmetlerine erişimi desteklemeyi amaçlayan Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası ürününü tanıttı

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile entegre çalışan yapısı ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarıyla sunulan teminat kapsamıyla özel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ürün, özel sağlık sigortasına ilk kez adım atmak isteyen ancak maliyet nedeniyle tereddüt yaşayan ve kaliteli sağlık hizmeti almak isteyen bireyler için güçlü ve ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

Yenilikçi sigorta ürünü, SGK destekli yapısıyla özel hastane kalitesini bir araya getirerek, tamamlayan özel sağlık sigortası deneyimi sunuyor. Ürün, ayakta tedavi teminatının SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, yatarak tedavi teminatının ise tamamlayıcı anlaşmalı kurumlara ek olarak şirketin genişletilmiş özel hastane ağı (NW3) kapsamında limitsiz olarak kullanılmasına imkan tanıyor.

Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nın özellikle çocuklu aileler ve özel sağlık sigortası olmayan ama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası deneyimi yaşayan kişiler için yüksek fayda sağlaması hedefleniyor.

- 'Ürünümüz, insanların hayatındaki gerçek ihtiyaçları ve beklentileri anlayan bir yaklaşımı temsil ediyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Türkiye Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, sağlık hizmetlerine erişimde kalite ve maliyet dengesini kurmanın önemine dikkati çekti.

'Özel sağlık sigortası pahalıdır' algısını kırmak ve daha fazla insanın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak istediklerinin altını çizen Buçukoğlu, Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı bu anlayışla tasarladıkladıklarını belirtti.

Ürünün sadece teminat sunan bir yapı olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanların hayatındaki gerçek ihtiyaçları ve beklentileri anlayan bir yaklaşımı temsil eettiğini aktaran Buçukoğlu, şunları kaydetti:

'Tamamlayan kelimesi bizim için ürün isminden ötesini ifade ediyor, sağlık yolculuğunda kişilerin yanında duran, süreçleri kolaylaştıran ve destekleyen anlayışımızın göstergesi konumunda bulunuyor. AXA Türkiye'nin sağlık sigortacılığındaki uzmanlığıyla geliştirdiğimiz bu çözümün, özel sağlık sistemine güvenle adım atmak isteyen ancak tereddütleri olan pek çok kişi için güçlü ve erişilebilir bir seçenek olacağına inanıyoruz.'