İBB iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tamamlana 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi.

İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

3 bin 900 sayfalık iddianamede kamunun, 2014 yılından günümüze kadar, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar ve 95 adet taşınmaz oranında zarara uğratıldığı iddia ediliyor. İddianamedeöÖrgütü 1 numarası olarak gösterilen İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis isteniyor.

Yöneltilen suçlamalar

'suç örgütü kurma ve yönetme',

'suç örgütüne üye olma',

'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme',

'rüşvet alma',

'rüşvet verme',

'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma',

'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık',

'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet',

'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama',

'kişisel verilerin kaydedilmesi',

'kişisel verileri ele geçirme ve yayma',

'çevrenin kasten kirletilmesi',

'Orman Kanunu'na muhalefet',

'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma,

'kamu malına zarar verme,

'Maden Kanunu'na muhalefet ve Orman Kanunu'na muhalefet'

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 105 kişinin tutuklu bulunduğu İBB soruşturmasını tamamladı.

İddianamede, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren "sistem" kurarak, bu sistem sayesinde, önce İstanbul Belediye Başkanı seçildiği, ardından CHP'yi ele geçirdiği, ardından da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak fon oluşturduğu öne sürüldü.

"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" adı verilen yapıda yer aldığı öne sürülen örgüt yöneticileri, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden isimlerin, "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "rüşvet alma", "rüşvet verme" suçlarını işledikleri öne sürüldü.

İddianamede, iş insanlarından para toplanmasına dayalı olduğu iddia edilen "sistem" kurulduğu önü sürüldü.

Özgür Özel'i CHP Genel Başkanı olarak seçen ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiden uzaklaştıran ismin İmamoğlu olduğunun öne sürüldüğü iddianamede, CHP yönetiminin de suç yoluyla elde edilen gelirleri kullandığı ve bütün eylemlerden haberdar olduğu iddia edildi.