Elazığ'da 34 yaşındaki kadını kocası öldürdü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi eşini silahla öldürdü. Katil koca polis tarafından gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.Y. eşine tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

