X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, bugünkü yazısında sosyal medya platformu X'in, hesap geçmişini görünür kılan yeni özelliğini devreye almasını değerlendirdi. Çelik, hangi ülkelerin trol fabrikalarıyla hangi operasyonları yürüttüğünü paylaştı.

Sosyal medya platformu X'in bir kaç gün önce sahte hesapların sonunu getirecek uygulaması büyük yankı uyandırdı.

"Hesap geçmişi” bilgisini görünür hâle getiren yeni özellik, kullanıcı adı değişikliklerinden konum bilgisine kadar bir profilin tüm geçmişini tek tıkla erişilebilir yaptı.

Özellikle sahte kimliklerin neden olduğu kaosu azaltmayı ve kullanıcıların kiminle iletişim kurduğunu daha net görmesi hedefleniyor.

Dezenformasyon alanına dönüşen sosyal medya platformlarıyla ilgili bu çarpıcı gelişmeyi Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, bugünkü yazısında ele geldi.

"Elon Musk savaşın örtüsünü kaldırdı"

Sosyal medyanın bir tartışma mecrası olmaktan çıkıp devletlerin yürüttüğü vekâlet savaşının ana cephesine dönüştüğünü belirten Çelik, "Elon Musk, yıllardır ekranlarımızın arkasında sürdürülen bu savaşın örtüsünü kaldırdı. Hem de öyle bir kaldırdı ki artık hiçbir devlet “O, ben değilim” diyemez." ifadelerini kullandı.

Gerçek kullanıcının sosyal medyada artık istisnaya dönüştünü düşünen Çelik, bu özellikle ortaya çıkan operasyon merkezlerini ifşa etti:

-İslâmcı görünüp Hamas’a, İhvan’a ve direnişe saldıran hesapların çoğu Mısır-Suudi-BAE merkezliymiş.

-“Suriyeliyim” diye Türkiye’deki milliyetçi kesimi kışkırtan profiller Suudi ekiplerinin kontrolündeymiş.

-Gazze’yi hedef alan gazetecilerin bazıları Mossad bağlantılı olup ABD ile Almanya’dan yönetiliyormuş.

-İsrail aşırı sağını destekleyen binlerce hesap Hindistan kaynaklıymış.

-“Gazze’den yayın yapıyorum” diyen hesapların bir bölümü ise Afrika’dan yönetiliyormuş.

