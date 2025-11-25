Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor! Malatya kültürde atağa kalktı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin en büyük kütüphanesini yaptıklarını ifade ederek “Büyükşehir Belediye binamızın içerisinde fuaye alanında 815 kişilik, 7 gün 24 saat açık olacak bir kütüphane açıyoruz. Çorbası, çayı, kahvesi sınırsız. Gençlerimiz orada çok hummalı bir çalışma içerisine girecek” dedi.

Göreve ilk geldiğinde “Malatya'yı kütüphaneler şehri yapacağız” dediğini anımsatan Er, belediye binası içerisinde yer alan fuaye alanının kütüphaneye dönüştürülmesi noktasında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Başkan Er, bu proje ile öğrencilere 7 gün 24 saat açık bir çalışma alanı sunmayı hedeflediklerini anlattı.

Kütüphanede öğrencilere üç öğün çorba ile sınırsız çay ve kahve ikram edileceğini ifade eden Başkan Er, amacın ailelerin çocuklarını rahatça bırakabilecekleri, güvenli bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Malatya genelinde kütüphanelerin yaygınlaştırılacağı ifade eden Başkan Sami Er, “Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Bölgenin en büyük kütüphanesini belediyenin içinde inşa ediyoruz. Kütüphanemiz 815 kişilik ve 7/24 açık olacak. Kütüphaneye gelen çocuklarımıza, gençlerimize ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı olacak. 'Malatya kütüphaneler şehri olacak' dedik ve önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin hem ders çalışabileceği hem de teknolojik imkanlardan faydalanabileceği bir alan inşa ediyoruz. Bilgisayar destekli eğitim alanları, sessiz çalışma bölümleri ve sosyal etkinlik alanlarıyla bu kütüphane gençlerin yeni adresi olacak” diye konuştu.

MALATYA, ÜNİVERSİTE ŞEHRİ OLACAK

Gençlere yönelik önemli yatırımları hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Er, “Genç mekanlar kitap kafe şeklinde yerler olacak. İkisinin projesi devam ediyor. Genç kafeler güzel olacak. Eski askerlik şubesi binası Kent Müzesi olan yer gençlerimiz için nezih bir mekân olacak. Kerpiç Evlerde Buğday Müzesini düzenleyeceğiz, gençlerimize hizmet edecek. Genç kafede bir nevi gençlik adası olacak. Çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Spora yönelik çok ciddi yatırımlarımız var; 2,5 milyar kaynakla 4 büyük spor kompleksi, 40 gençlik merkezi ve sahalar yapıyoruz. Çok büyük yatırımlarımız var. İnönü Üniversitenin karşısına Spor Köyü yapacağız, stadı da yaşanabilir bir hale getireceğiz. 320 dönümlük alanda spor adası yapıyoruz” dedi.

Toplam 3 bin 300 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek kütüphane projesinde, 450 metrekarelik giriş karşılama alanı, 920 metrekarelik serbest çalışma salonu, bin 50 metrekarelik meydan amfi, 155 metrekarelik kafeterya, 80 metrekarelik teras, 110 metrekarelik mescit, 230 metrekarelik WC alanı ve 50 metrekarelik açık bekleme alanı yer alıyor.