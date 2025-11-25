Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö'yü yakaladı.

Yaklaşık iki aydır amcası Abdullah Alkan'ın evinde yaşayan Zehra Ö. (45) ile eşi Recep Ö. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö, üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö'yü yakaladı. 3 çocuklu çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.