Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...

MARDİN'den son gelen haber çok korkunç! Kızıltepe ilçesinde bir aileden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve girdi ve dehşete düşüren manzara ile kaşılaştı. Anne , baba ve 5 yaşındaki çocukları silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

MARDİN Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk... 

Evde başlarından silahla vurulmuş halde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, eşi 33 yaşındaki Berna Kaya ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya ölü olarak bulundu.

Cinayet evini gören muhtar ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin ve çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaya ailesini kimin öldürdüğü ve sebebi henüz belirlenmiş değil. Polis soruşturmayı sürdürüyor. 

TAMİRCİYDİ, EVE GECE GİRMİŞLER... 
Ailesiyle birlikte katledilen Mehmet Kaya'nın tamirci olduğu öğrenildi. İlk bilgiler olayın gece saat 01.00-02.00 arasında olduğu yönünde. Kaya ailesini katleden kişilerin gece girdikleri ve tüm aileyi infaz ettikleri düşünülüyor. Olayın husumete dayalı bir cinayet olduğu ihtimali var ancak henüz katillerle ilgili bir gelişme yaşanmadı. 

