İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuşuldu! Heyetteki DEM'den ipuçları geldi

İMRALI adasına dün Abdullah Öcalan ile görüşmeye AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinden oluşan bir heyet gitmişti. Öcalan ile yapılan görüşmenin detayları büyük merak yaratırken ipuçları DEM Partisi eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geldi. Parti grubunda konuşan Tülay Hatimoğulları, görüşmenin umut verici geçtiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin partisinin grup toplantısında bilgi verdi. Görüşmeye DEM Parti adına Gülistan Kılıç Koçyiğit’in katıldığını hatırlatan Tülay Hatimoğulları "Bu heyette yer alan, giden komisyona burada bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

İMRALI'DA NE KONUŞULDU?

Görüşmenin içeriğine dair detayların Meclis Başkanı ve komisyon tarafından paylaşılacağını ifade eden Hatimoğulları, şu bilgileri verdi:

-"Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve Komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır. Ancak Sayın Öcalan, Türk-Kürt ittifakının ve bütün halkların ortak yaşam zemininin güçlenmesi için, çatışmasızlığın kalıcılaşabilmesi için, demokratik çözüm iradesinin bir kez daha net bir biçimde ortaya konması için bir tavır sergilediğini biliyoruz, bundan hiç şüphemiz yok.



-Komisyonun Sayın Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye’nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur.

-Bu görüşmede barışın sağlanması, komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır."



GÖRÜŞME UMUT VERİCİ

-"Bu görüşme Türkiye’nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Türkiye’nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir."

-Komisyonun Sayın Öcalan’la görüşmesinin 86 milyona zarar değil, yarar sağladığı görülecektir"

YASAL VE HUKUKİ DÜZENLEME...

-"Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz; komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından bu yasal düzenlemelerin ve hukuki düzenlemelerin acilen yapılması"