"Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" anketi! Zirvedeki isim büyük fark attı
|
Asal Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım tarihlerinde 2 bin 15 kişi ile yaptığı son anketi paylaştı. 'Ankette Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' sorusu yönetildi. Listede 10 isim yer aldı. Zirvedeki isim bakın kim oldu. İşte anket sonuçları...
Asal Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım tarihlerinde 18 yaş üzeri 2 bin 15 kişi ile yaptığı son anketi paylaştı. 'Ankette Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' sorusu yönetildi.
114
Anket sonuçlarına göre ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Mansur Yavaş yer aldı. İşte sonuçlar...
214
Recep Tayyip Erdoğan:%25.6
314
Mansur Yavaş:%16.0
414