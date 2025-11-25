BIST 10.928
DOLAR 42,43
EURO 49,10
ALTIN 5.641,36
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" programında konuştu. Erdoğan, kadına ve çocuğa karşı şiddetin bir insanlık suçu ve insanlığa ihanet olduğunu belirterek, "Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ve iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına, çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağım." dedi.

Erdoğan, kadına ve çocuğa karşı şiddetin bir insanlık suçu ve insanlığa ihanet olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır." dedi.

Erdoğan, "Gazze soykırımında şehit olan 70 bin Filistinlinin üçte ikisini maalesef kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bunlar vicdan sahipleri için ürkütücü rakamlar. Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık son iki yılda hak ettiği tepkiyi görmedi. Failin ve mağdurun kimliği verilecek tepkinin dozunu burada da belirledi. Zalimin de mazlumun da kimliğine bakmadan hakkı savunacak, hakikatleri her platformda gür bir seda ile haykıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun temeli olan ailenin kilit taşı kadındır"

"Toplumun temeli olan ailenin kilit taşı kadındır. Kadın mutlu ise aile mutludur. Kadın huzurlu ise o ailede huzur vardır. Kadına yönelik şiddet en başta ailenin huzuruna geleceğine vurulmuş menfur bir darbedir. Bizim kültürümüzde aile mahremiyeti olan bir yapıdır. Bu yılı aile yılı olarak ilan ettik. Bir evin giriş ya da bahçe kapısından ötesi kişinin mahremi olarak görülür ama zulüm varsa haksızlık varsa, kadına ve çocuğa şiddet varsa burada artık aile mahremiyetinden söz edilemez. Şiddet kişi ile sınırlı bir hadise değildir. Şiddet tüm toplumu enfekte edilen meseledir. Müdahale edilmeyen her şiddet zamanla büyüyüp başka olaylara sirayet ediyor.

Erken yaşlardan itibaren şiddet maruz kalan çocuklar meselelerini şiddetle çözmeye meyil ediyor. Bunun çözümü Aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Şehir hayatında ailenin omuzuna binen yük de artmakta. Kadın ile erkek arasındaki rol dağılımının adaletli yapılması şarttır. Eski davranış kalıplarının aynen devam etmesi beklenemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur - Resim: 1

"Babalardan ellerini taşın altına daha fazla koymalarını istirham ediyorum"

Çocuk yetiştirmede babalara da önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Dijital dünyadan doğan tehditler artarken çocuklara kol kanat germek sadece annelerin değil babaların da birincil görevidir. Hayatı paylaştığımız eşlerimize daha fazla destek olmamız gerekiyor. Babalardan ellerini taşın altına daha fazla koymalarını istirham ediyorum."

5 maddelik Ulusal Eylem Planı

5. Ulusal Eylem Planını yürürlüğe koyduk. 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyet başlığından oluşan yeni planımızın kadınlar başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

2026-2030 dönemini kapsayan bu planla ilk hedefimiz, toplumun tüm kesimlerinde saygı kültürünü bir davranış biçimi haline getirmektir. Bu çerçevede şiddetsiz bir toplumun inşası için delile dayalı politikalar geliştireceğiz. Farkındalığı artırıcı müdahaleler yürüteceğiz. Güvenli kamusal ve dijital alanların yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Etkin hukuki koruma ve adalete erişim kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliğini artıracağız, ceza adaleti sisteminin güçlendirilmesini temin edeceğiz.

Üçüncü hedef bağlamında, erken uyarı ve müdahale sistemlerini geliştireceğiz.

 Dördüncü hedefimizi şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için sağlanacak desteklerle, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir güçlenme ekosistemi olarak belirledik.

Beşinci ve son hedef ise şiddet uygulayanlara yönelik davranışsal dönüşüm ve toplumsal katılımın sağlanmasıdır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Fuhuşa teşvik" suçlaması! Hülya Avşar'dan suç duyurusu hakkında ilk açıklama
Foto Galeri "Fuhuşa teşvik" suçlaması! Hülya Avşar'dan suç duyurusu hakkında ilk açıklama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi
Prof. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında can kaybı yükseldi! Son 24 saatte 17 arttı
İsrail'in Gazze'ye saldırısında can kaybı yükseldi! Son 24 saatte 17 arttı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic uyardı: Ülkedeki hayatı olumsuz etkileyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic uyardı: Ülkedeki hayatı olumsuz etkileyecek
Fenerbahçe, GAİN ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Fenerbahçe, GAİN ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek
Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek
İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuşuldu! Heyetteki DEM'den ipuçları geldi
İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuşuldu! Heyetteki DEM'den ipuçları geldi
Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"
Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu
Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu