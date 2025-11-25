BIST 10.928
DOLAR 42,43
EURO 49,10
ALTIN 5.641,36
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek

Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıkladı.

Abone ol

Umerov, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde "barış planı" için verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Umerov, "Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ​​ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenskiy'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"
Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu
Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı
Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor! Malatya kültürde atağa kalktı
Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor! Malatya kültürde atağa kalktı
CHP’de değişim sinyali! Bazı isimlerle yollar ayrılacak
CHP’de değişim sinyali! Bazı isimlerle yollar ayrılacak
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İmralı açıklaması
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İmralı açıklaması