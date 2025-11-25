Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama oldu! Yaralılar var

Şanlıurfa Adliyesi'nde bir patlama gerçekleşti. Gelen son dakika haberine göre adliyenin Adli Emanet Deposunda yaşanan patlamada 1 personel yaralandı.Abone ol
Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.
Patlama sonrası çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.