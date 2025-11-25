Kırıkkale'de ağabeyini öldüren cani kardeşin ifadesi pes dedirtti!

Kırıkkale'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde dün ağabeyi Ali S'yi (47) bıçaklayarak öldüren Y.S'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, zaman zaman tartıştıkları ağabeyinin olay sırasında da kendisini tahrik ettiğini, ardından üzerindeki bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan bıçakladığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Olay: Ali S. ile kardeşi Y.S. arasında dün Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi bıçakla yaralamış, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.