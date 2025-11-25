BIST 10.928
DOLAR 42,43
EURO 49,10
ALTIN 5.641,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pide imalathanesi mühürlendi! Denetimde bulunanlar mide bulandırdı

Anadolu Ajansı
Pide imalathanesi mühürlendi! Denetimde bulunanlar mide bulandırdı

Zonguldak'ta sağlığa aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlenen pide imalathanesi mühürlendi. İmalathanede kokmuş etler ele geçirildi.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide imalathanesine yaptığı denetimde bozulmuş ve kokmuş et ile üretim alanında küf ve pas oluşumu tespit edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucu, halk sağlığını tehdit eden işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, belediye ekiplerince çöp aracına atıldı.

