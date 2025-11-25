"Fuhuşa teşvik" suçlaması! Hülya Avşar'dan suç duyurusu hakkında ilk açıklama
Şarkıcı Hülya Avşar ile programında konuk ettiği fenomen Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 'Fuhuşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu.
Sosyal medya ve televizyon dünyasının gündem isimlerinden Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddialar, fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeleri kapsıyor.
Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda YouTube kanalında yayınlanan programına sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı davet etmişti. Programda Taşkın'ın sözlerinin tepki topladığı ileri sürüldü.
Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, "Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
62 yaşındaki Avşar, konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.