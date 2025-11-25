"Fuhuşa teşvik" suçlaması! Hülya Avşar'dan suç duyurusu hakkında ilk açıklama

Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, "Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.