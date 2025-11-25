BIST 10.928
Akın Gürlek kirli gerçekleri anlattı! Pislikler ortaya saçılmaya başladı

Gazeteci Hadi Özışık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ilk kez bu kadar açık konuştu. İBB iddianamesiyle ilgili ortalıkta dolaşan iddiaların, çarpıtılan bilgilerin, siyasi manipülasyonların tam tersine içeriden gelen itirafların tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

Gürlek’e göre:

– Ertan Yıldız itirafçı olup tahliye olduktan sonra örgüt içinde panik başladı.
– Cezaevinde avukat görüşmeleriyle mesaj taşınıyor, süreci diri tutmaya çalışılıyor.
– Konuşmasın diye milletvekilliği teklifleri bile yapılmış.
– “Pislikler saçılmaya başladı” ifadesi tesadüf değil, içeride çözülme var.
– Yeni itirafçılar sırayla geliyor; verilen bilgiler çapraz teyit ediliyor.

Gürlek ayrıca kendi hakkında ortaya atılan iddialara da net cevap verdi: “Ben prosedüre uygun istifa ettim. Dilekçem ulaştıktan sonra o kurumda ne imzam var ne maaşım. Bunlar sıkıştığı için saldırıyor.”

Tüm bu açıklamalar, İBB iddianamesinin neden bu kadar büyüdüğünü, neden bazı siyasi çevrelerin paniğe kapıldığını ve neden saldırganlaştığını da gözler önüne seriyor.

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalında yayınladığı videoda, Gürlek’in her cümlesini, itirafçıların rolünü, çözülmenin nasıl başladığını ve siyasi tarafın neden bu kadar rahatsız olduğunu detaylarıyla anlattı.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...

