Altın fiyatlarında neler oluyor? "Bu hafta 2025 yılının en önemli haftası" diyen İslam Memiş net konuştu!
Dalgalı seyir izleyen altın fiyatları yatırımcının odağında... Çıldırtan yükselişler sonrası düşüş eğilimine giren altında neler olacak merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten piyasalara dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. "Bu hafta bence 2025 yılının en önemli haftası" ifadelerini kullanan Memiş, bakın neler söyledi...
Yıl sonuna yaklaşılırken altının yılı nasıl bir performansla kapatacağı merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten piyasalara dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Haber Global yayınına katılan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar Kasım ayında herhangi bir problem çıkmadı. Gayet sakin, iyimser bir Kasım ayı geride bıraktık ve Aralık ayına ilişkin de iyimserim şahsen. Bu hafta bence 2025 yılının en önemli haftası. Bu hafta içeride takip edeceğimiz gelişme malum terörsüz Türkiye modelinde İmralı ziyaretleri var, buradan gelecek mesajlar önemli. İkincisi Zelenski'nin Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki açıklamaları veya Rusya'nın açıklamaları çok çok önemli olacak. Savaşa devam mı tamam mı? Bu hafta netlik kazanacak. Burada önemli gelişmeler var.
2026 yılının projektörü olacak. Yani tamam mı devam mı? Bakacağız. Papa geliyor, İstanbul, Ankara, İznik ziyaretleri var, dünyaya vereceği mesajlar çok önemli. Artık İznik büyük bir ihtimalle bir hac merkezi olabilir. Ciddi bir anlamda turist çekebilir. Yani böyle bir beklenti var ve böyle bir talep de oluşur diye ben tahmin ediyorum. Bu hafta önemli.
"KİŞİSEL ÖNGÖRÜM BU YÖNDE"
Her zaman iddiam şudur, yani kişisel öngörüm bu yönde; 4.000 dolar seviyesinin üzerinde altın almam, 50 dolar üzerinden de gümüş almam. Bakın ons bazından bahsediyorum.