Altın fiyatlarında neler oluyor? "Bu hafta 2025 yılının en önemli haftası" diyen İslam Memiş net konuştu!

2026 yılının projektörü olacak. Yani tamam mı devam mı? Bakacağız. Papa geliyor, İstanbul, Ankara, İznik ziyaretleri var, dünyaya vereceği mesajlar çok önemli. Artık İznik büyük bir ihtimalle bir hac merkezi olabilir. Ciddi bir anlamda turist çekebilir. Yani böyle bir beklenti var ve böyle bir talep de oluşur diye ben tahmin ediyorum. Bu hafta önemli.