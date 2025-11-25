Kayseri'de çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde liseler arası voleybol turnuvasındaki bir karşılaşma sırasında tribünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol turnuvasında, iki lise takımının mücadelesi sırasında tribündeki taraftarlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Salonun bahçesine taşarak kavgaya dönüşen olayda, 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan E.Ç, Ü.G. ve M.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.