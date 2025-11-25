BIST 10.857
Kayseri'de çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı

Kayseri'de çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde liseler arası voleybol turnuvasındaki bir karşılaşma sırasında tribünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol turnuvasında, iki lise takımının mücadelesi sırasında tribündeki taraftarlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Salonun bahçesine taşarak kavgaya dönüşen olayda, 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan E.Ç, Ü.G. ve M.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İYİ Parti'de üst düzey istifa depremi! Sosyal medyadan duyurdu
Akın Gürlek kirli gerçekleri anlattı! Pislikler ortaya saçılmaya başladı
Namibya’da Adolf Hitler yerel seçimlerde yeniden aday oldu
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama oldu! Yaralılar var
Kırıkkale'de ağabeyini öldüren cani kardeşin ifadesi pes dedirtti!
Pide imalathanesi mühürlendi! Denetimde bulunanlar mide bulandırdı
Premier Lig'de takım arkadaşını tokatladı kırmızı kart gördü
19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavga! Soruşturmada yeni gelişme
HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur
Prof. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında can kaybı yükseldi! Son 24 saatte 17 arttı
