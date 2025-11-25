Balıklı Rum Hastanesi'ndeki sahte reçete operasyonunda üç tutuklama

İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'ne yönelik usulsüz reçete soruşturması kapsamında aralarında bir profesörün de bulunduğu üç şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde 2017-2021 yılları arasında yapıldığı öne sürülen usulsüz reçete işlemlerine ilişkin hastanenin ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

BİRİ PROFESÖR ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden A.E., N.D ve R.Ç.'nin tutuklanmalarına karar verildi. A.H., E.Ç. ve Y.E. ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek sahte reçeteler fatura edilmesi suretiyle SGK'yı 112 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.D., eczacı Y.E., eczacı A.H., eczacı çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında 21 Kasım'da arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, 10 günlük kontrol muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun suç tarihi itibarıyla 112 milyon lira zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu belirtilmişti.