TDK 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin iş birliğiyle 2025 yılının kelimesi veya kavramını belirlemek üzere öneri süreci başlatıldı.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık'a kadar internet sitesindeki bağlantıdan kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek. Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

TDK ile Ankara Üniversitesince, ilki 2024'te gerçekleştirilen "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulamasının geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kelime ve kavram önerileri "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden gönderilebiliyor.

