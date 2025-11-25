Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında mesaj yayınlayan Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi'ne dikkati çekti ve iktidara geldiklerinde yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan, 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğu tarafından onaylanmıştı.

Türkiye, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yayınladığı mesajında İstanbul Sözleşmesi'ne değindi.

"GÜÇLÜ BİR SİSTEM İNŞA ETMEK GEREKİR"

Yayınladığı mesajında siyasi tercihlere de değinen Özgür Özel, şöyle dedi;

Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir.

"SİYASİ TERCİHLERİN SONUCU"

Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur.

"İSTANBUL SZÖLEŞMESİ'Nİ YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız.

SÖZLEŞMENİN İPTAL SÜRECİ

Türkiye, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almıştı.

Feshe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu.

1 Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından, bazı kesimler kararı hukuku aykırı bulduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da çok sayıda dava açılmıştı..

Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu da (İDDK), konuyla ilgili son kararı açıklamıştı.

Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı oyçokluğuyla onandı.

Böylece; Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu.