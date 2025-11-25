BIST 10.857
DOLAR 42,43
EURO 49,22
ALTIN 5.632,39
Karahan, yarın ekonomik görünüme ilişkin konuşacak

Merkez Bankası Başkanı Karahan, yarın (26 Kasım 2025 Çarşamba) saat 21.00’de canlı yayın programına katılacak. Karahan yayında, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konulu önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, piyasaların ve kamuoyunun merakla beklediği kritik bir değerlendirme yapmak üzere yarın (26 Kasım 2025 Çarşamba) canlı yayın programına katılacak. Karahan’ın konuşması, bankanın geleceğe yönelik para politikası duruşu ve güncel makroekonomik beklentiler açısından önem taşıyor.

TCMB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Başkan Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

PİYASALAR YAKINDAN İZLEYECEK

Başkan Karahan’ın sunumu, enflasyonla mücadelede gelinen nokta, faiz politikalarının seyri ve ekonomik büyüme tahminleri başta olmak üzere, Merkez Bankası’nın önümüzdeki döneme ait yol haritasına dair önemli ipuçları içermesi bekleniyor.

Canlı yayın programı detayları:

Tarih: 26 Kasım 2025 Çarşamba
Saat: 21.00

