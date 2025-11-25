Mazlum Abdi: Öcalan'la görüşmeye hazırım

Merkezi olmayan bir Suriye istediklerini belirten teröristbaşı Şahin, Terörsüz Türkiye süreci nedeniyle Ankara'yla arabulucular üzerinden ilişkileri olduğunu aktararak, koşullar oluşursa İmralı'da Öcalan'la görüşmeye hazır olduğunu kaydetti

Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, örgüte yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'na uzun bir röportaj verdi.

Türkiye'de yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Şahin, SDG dahil örgütün Kuzey ve Doğu Suriye'de elinde tuttuğu tüm yönetim birimlerinin Suriye'ye entegrasyonuna ilişkin yürütülen görüşmeler hakkında bilgi vererek, kendi beklentilerini sıraladı.

"TÜRKİYE'YLE ARABUCULAR ÜZERİNDEN BİR İLİŞKİ VAR"

Türkiye'yle arabulucular üzerinden görüşmelerin olduğunu belirten Şahin, "İlişki var, aramızda açık kanallar da var. Ancak anlaşma yok. Suriye'ye dair görüş alışverişi var. Bu görüşmelerin resmi bir tarzda olmasını ve bazı konularda anlaşmayı istiyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİMİZ VARSA, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SAYESİNDEDİR"

Ankara'nın, Kuzey ve Doğu Suriye'deki SDG varlığını tehdit olarak gördüğünü söyleyen teröristbaşı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bu bölgelere olası etkisine dair de konuştu.

PKK'nın silah bırakma ve ateşkes ilan etme kararına atıf yapan Şahin, "Şimdi burada da Türk ordusuyla bir ateşkes söz konusu. Bu, sürecin sayesinde oluştu. Eğer bu süreç sonuçlanırsa, buradaki ateşkes de kalıcı olacak. Eğer biz bugün Türkiye ile ilişkilerden bahsediyorsak, süreç sayesindedir. Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşenleri yapmak istiyoruz. Engel değil, destek veren taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE ÖCALAN'LA MEKTUP ARACILIĞIYLA GÖRÜŞTÜK"

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, TBMM'de kurulan komisyon İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

Şahin, kendilerinin, bu süreç kapsamında Öcalan'la bir görüşmeleri olup olmadığına dair soruya, "Evet, oldu. Uygun bir yöntemle (mektup yoluyla) İmralı'nın görüşleri alındı. Aynı zamanda bizim görüşlerimiz de iletildi. Bazı sorunlar var ve bunların çözümü noktasında Rojava (Kuzey ve Doğu Suriye) ve İmralı arasında görüşmeler olmalı." cevabını verdi.

"TÜRKİYE GİDİP İMRALI'DA ÖCALAN'LA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Koşullar oluşursa, Türkiye'yi ziyaret edip İmralı'ya gitmek istediğini söyleyen SDG elebaşı Şahin, "Bizim için hiç bir sorun yok. İmralı'ya giden heyetin bize söylediklerine göre Öcalan da Rojava yetkililerinin İmralı'yı ziyaret etmesini istemiş. Bu, hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye'deki sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacaktır. Bu durum çözüme olumlu katkı sunacaksa neden gitmeyelim. Olumlu görüyoruz. Türkiye bundan korkmamalı. Bu, Türkiye'nin de çıkarına olacaktır." şeklinde konuştu.

"BİZ MERKEZİ OLMAYAN BİR SURİYE İSTİYORUZ"

Suriye'de talep ettikleri yönetim tarzına açıklık getiren Şahin, merkezi olmayan bir Suriye istediklerini, elde ettikleri kazanımları kaybetmek istemediklerini, bunun "parçalanmak" anlamına gelmediğini iddia ederek, federasyonvari bir yönetimi işaret etti:

"Birçok kişi bizim ne istediğimizi anlamamış. Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz. Bu merkezi olmayan sistem nasıl olacak? Elbette mümkün olan bir şey söylüyoruz. Kürt güçlerin bir konferansı oldu ve federalizm talebi ortaya çıktı. Kürt güçleri bunu istiyor. Biz buna karşı değiliz. Ancak biz şu an mümkün olan şeyler üzerine çalışıyoruz. Uluslararası toplumun bunu kabul etmesini istiyoruz. Avrupalılar kabul etmeli. Şam hükümeti kabul etmeli. Biz şimdi böylesi bir arayışın içerisindeyiz. Bizim için esas olan kazanımları korumaktır. Bunun için ne gerekiyor; bu halk (Kürt) yetkililerini seçebilmeli. Askeri, idari, güvenlik... Yetkililerini seçip kendilerini temsil edebilmeli. Kendi kendine seçmeli ve bu esas üzerinden Suriye devletine katılım sağlamalı. Bizim merkezi olmamasından kastımız budur. Bu konuda açığız. Bunu Şam hükümetiyle ve herkesle paylaşmışız. Bu parçalanmak değildir. Suriye'yi zayıflatmaz, aksine güçlendirir."