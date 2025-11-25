BIST 10.857
Fenerbahçe'nin yıldızı derbi öncesi PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi büyük şok yaşıyor. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, tribünlere yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u tribünere yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk ettiği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin pazartesi günü karşılaşacağı Galatasaray karşılaşması öncesi Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada Fenerbahçe kalecisi ev sahibi takım taraftarlarına dönerek cinsel organını gösterdiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. TFF Hukuk Kurulu, söz konusu iddiaların ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'dan maçın görüntülerini istedi. Gazeteci İbrahim Seten, incelenen görüntülerde Ederson'un söz konusu hareketi yaptığını tespit edildiğini belirterek "Ederson PFDK'ya sevk ediliyor.. Görüntü gerçekmiş" dedi.

