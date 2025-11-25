BIST 10.857
DOLAR 42,42
EURO 49,18
ALTIN 5.660,14
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina kadroda yok

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda yer almadı.

Abone ol

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika takımı Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, maç kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE DERBİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe derbisini de düşünen Galatasaray teknik heyeti, sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina için son dakikaya kadar bekledi ve iki futbolcu, Union Saint-Gilloise maçının kadrosuna dahil edilmedi.

OSIMHEN VE LEMINA İÇİN AÇIKLAMA

Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, konuştu.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı riske etmediklerini belirten Okan Buruk, "Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta (Fenerbahçe) sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi' iddialarına yalanlama
'Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi' iddialarına yalanlama
Maduro: Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler
Maduro: Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Mısır'da Gazze için ateşkes zirvesi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Mısır'da Gazze için ateşkes zirvesi
Uzmanlar açıkladı: İstanbul o tarihte karla kaplanacak!
Uzmanlar açıkladı: İstanbul o tarihte karla kaplanacak!
Galatasaray - Union SG / Canlı anlatım
Galatasaray - Union SG / Canlı anlatım
Emine Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı
Emine Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Mısır'da Gazze zirvesi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Mısır'da Gazze zirvesi
Böcek ailesinin otopsi raporu savcılığa sunuldu: Kanlarında o gaz bulundu
Böcek ailesinin otopsi raporu savcılığa sunuldu: Kanlarında o gaz bulundu
TDK 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı
TDK 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a çıktı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a çıktı
Pide imalathanesinde mide bulandıran görüntü! İşletme mühürlendi
Pide imalathanesinde mide bulandıran görüntü! İşletme mühürlendi
Ömer Çelik: SDG, Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkmalı
Ömer Çelik: SDG, Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkmalı