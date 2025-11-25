Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda yer almadı.

Abone ol

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika takımı Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, maç kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE DERBİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe derbisini de düşünen Galatasaray teknik heyeti, sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina için son dakikaya kadar bekledi ve iki futbolcu, Union Saint-Gilloise maçının kadrosuna dahil edilmedi.

OSIMHEN VE LEMINA İÇİN AÇIKLAMA

Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, konuştu.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı riske etmediklerini belirten Okan Buruk, "Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta (Fenerbahçe) sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde." dedi.