'Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi' iddialarına yalanlama

AFAD, 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi ve milyonlarca lira boşa gitti' iddialarını yalanladı. Tatbikatın ertelendiği ve planlama sürecinde hiçbir harcama yapılmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti” şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"HERHANGİ BİR SATIN ALMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"

DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan "Ulusal Afet Tatbikatı”nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmediği özellikle vurgulandı.

2025'TE 40 TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

DMM'nin açıklamasında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü belirtildi. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12’si bölge, 28’i ise yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

