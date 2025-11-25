BIST 10.857
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Mısır'da Gazze için ateşkes zirvesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile arabulucu ve garantörler olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın Başkenti Kahire'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile arabulucu ve garantörler olarak bir araya geldi. 

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalındı.

TÜRKİYE FİLİSTİNİN YANINDA MESAJI

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

