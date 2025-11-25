BIST 10.857
Emine Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı’nın hayırlı olmasını dileyerek, şiddetin bireyden topluma uzanan yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Emine Erdoğan, devletin kararlı adımlarıyla şiddetin ortadan kaldırılacağına inandığını vurgulayıp “şiddetsiz Türkiye” idealine el ve gönül birliğiyle destek çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

"ŞİDDET HER TÜRÜYLE AYNI DERECEDE YIKICIDIR"

Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir saldırı olmadığını, aynı zamanda "bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılma" olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun bir çocuğun geleceğe olan güvenini gölgelediğini ve toplumsal değerleri yıprattığını ifade etti.

Erdoğan sözlerinin devamında, "Dolayısıyla şiddet, her türüyle aynı derecede yıkıcıdır ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"EL VE GÖNÜL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM"

Devletin şiddetle mücadeledeki kararlı adımlarına olan inancını dile getiren Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin şiddetle mücadelede attığı kararlı adımlarla bu karanlığı dağıtacağımıza yürekten inanıyorum. Hiçbir haneyi sarsmayan, hiçbir yaşamı gölgelemeyen şiddetsiz Türkiye için el ve gönül birliği ile çalışmaya devam edelim."

Emine Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele mesajı - Resim: 0

