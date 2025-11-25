Uzmanlar açıkladı: İstanbul o tarihte karla kaplanacak!

Meteoroloji uzmanları İstanbul için beklenen kar yağışı hakkında net tarihi açıkladı. İlk karla karışık yağışın 14–19 Ocak tarihleri arasında görülmesi beklenirken, asıl etkili yağışın Şubat ayında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. İlk karla karışık yağmurun ocak ortasında, şehir merkezine etkili kar yağışının ise şubat başında görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da haftalardır konuşulan "kar ne zaman yağacak?" sorusuna ilişkin ilk tahminler netleşti. Uzmanlar, megakentte ocak ayının ortalarından itibaren karla karışık yağmur geçişlerinin görülebileceğini, asıl kar yağışının ise şubat ayının ilk günlerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

SON 50 YILIN EN KURAK KASIM AYI!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi büyük ölçüde teğet geçse de, sıcaklıklarda önemli bir düşüş bekleniyor. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hızla gerileyeceği, birçok bölgede birkaç gün içinde 5-6 derece birden düşüş yaşanacağı ifade ediliyor. Türkiye, son 50 yılın en kurak kasım aylarından birini geride bırakırken, yeni soğuk hava dalgasının yurt genelinde yağışları artırması öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH NETLEŞTİ!

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul'da karla karışık yağmur ihtimali 14–19 Ocak tarihleri arasında öne çıkıyor. Özellikle kıyı ilçelerde sulu kar şeklinde görülebilecek bu yağışların, kentte "kışa giriş" olarak nitelendirilebileceği ifade ediliyor. Bu dönemde yer yer kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği, ancak kalıcı bir örtü oluşmasının düşük ihtimal olduğu vurgulanıyor.

BEKLENEN BÜYÜK KAR YAĞIŞI ŞUBATTA

İstanbul şehir merkezine etkili bir kar yağışının ise 5–6 Şubat tarihlerinde görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, mevcut modellerin bu dönem için daha güçlü bir soğuk hava dalgasına işaret ettiğini belirtiyor. Tahminlere göre, merkez ilçelerde 1–5 santimetre, yüksek kesimler ve batı ilçelerde ise 10–20 santimetre civarında kar örtüsü oluşma olasılığı bulunuyor. Sıcaklıkların bu süreçte gece saatlerinde sıfırın altına düşebileceği, gündüz ise 1–4 derece bandında seyredeceği aktarılıyor.