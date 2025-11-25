BIST 10.857
HABER /  POLİTİKA

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Mısır'da Gazze zirvesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başkanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile Kahire’de gerçekleştirdiği görüşmede Gazze’de İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş ve ABD ile ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başkanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile Kahire'de bir araya geldi.

MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ

Yapılan görüşmede, Gazze'de İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içeresinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

