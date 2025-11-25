BIST 10.857
Türkiye barış için devrede! Erdoğan, Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın çözümüne ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı.

Söz konusu gelişmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.

TOPLANTIDA ANA GÜNDEM BARIŞ ÇABALARI

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Duran, toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındığını belirtti. 

"TÜRKİYE RUSYA VE UKRAYNA İLE TEMAS HALİNDE"

Cumhurbaşkanının toplantıda, Türkiye’nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirttiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini, Türkiye’nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

"MÜZAKERE İÇİN ELVERİŞLİ KOŞULLARI SAĞLAYACAK BİR DÜZENLEME ÖNERİLDİ"

Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.

35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bu yıl içinde üçüncü Türkiye ziyaretini 19 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Bu husus Kiev’in ikili münasebetlere verdiği öneme işaret ettiği gibi Türkiye’nin bölgedeki artan rolünü de ortaya koymaktadır. Nitekim ziyaretin gündemini ikili ilişkiler ve Ukrayna’da barışın tesisi konuları oluşturdu.

2022 yılında Türkiye arabuluculuğunda Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya gelerek ateşkes kararı aldı, ancak başta İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin de yönlendirmesiyle Ukrayna son anda imza atmaktan vazgeçti.

O tarihten itibaren de Ankara, Rusya ile Ukrayna arasında birçok görüşmeye ev sahipliği yaptı.

 Türkiye’deki görüşmelerde bugüne kadar esir takası, tahıl koridoru ve diğer insani konularda önemli sonuçlar elde edildi.

