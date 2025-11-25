BIST 10.857
DOLAR 42,41
EURO 49,18
ALTIN 5.633,39
HABER /  EKONOMİ

Borsa'dan 2026’da 15 bin puan bekleniyor

2026 yılında Borsa İstanbul'da 15 bin puan bekleniyor. Uzmanlar, hisse bazlı ayrışmalar öngörüyor. Bankacılık, sigortacılık ve havacılık sektörlerinin öne çıkabileceği belirtiliyor. TCMB'nin faiz indirimleri ve enflasyonun düşmesinin ekonomiyi canlandırması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim döngüsünün sürmesi ve enflasyonun düşmesinin ekonomik aktiviteyi canlandıracağı, bunun da şirket bilançolarına olumlu yansıyacağı görüşü hakim. 

Bankacılık, sigortacılık ve havacılık gibi sektörlerin özellikle öne çıkabileceği belirtiliyor.

Bu senaryoda BIST 100 endeksinin 2026’da 15 bin puan seviyelerine ulaşmasının mümkün olduğu değerlendiriliyor. 

Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünün devam etmesi ve enflasyonun düşmesi senaryosuyla, şirketlerin finansman maliyetlerinin azalması beklentisi hakim.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne önceki kapanışa göre 40,21 puan ve yüzde 0,37 yükselişle 10.928,23 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ise yüzde 0,36 değer kaybederek 10.848,99 puana indi.

