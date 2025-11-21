BIST 10.888
DOLAR 42,44
EURO 49,01
ALTIN 5.502,91
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Türkiye'ye en çok o ülkeden turist geldi! Bakan Ersoy açıkladı

Türkiye'ye en çok o ülkeden turist geldi! Bakan Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Turizmde yükselişimiz istikrarlı şekilde sürüyor. 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla tam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladık." ifadesini kullandı.

Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya'nın ilk iki sıradaki yerini koruduğunu, Birleşik Krallık'ın üçüncü sırada yer aldığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Almanya'dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi. Yılın ilk 10 ayında toplam ziyaretçi sayımız 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayımız ise 47 milyon 252 bin 314 oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20'sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla ülkemizi tercih etmesi, Türkiye'nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ediyor. Türkiye, turizm çeşitliliği, hizmet kalitesi ve dünya çapındaki marka değeriyle yükselen bir başarı grafiği çizmeye devam ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Beyaz Saray'dan habersiz İsrail casusu Pollard'la görüştüğü iddia edildi
ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Beyaz Saray'dan habersiz İsrail casusu Pollard'la görüştüğü iddia edildi
TÜİK: Sanayide istihdam azaldı
TÜİK: Sanayide istihdam azaldı
İBB'nin Paris'te kiraladığı 'İstanbul Evi'nin aylık kirası dudak uçaklattı!
İBB'nin Paris'te kiraladığı 'İstanbul Evi'nin aylık kirası dudak uçaklattı!
CHP İstanbul İl Başkanlığı davası! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
CHP İstanbul İl Başkanlığı davası! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Beşiktaş'ta temizlik! Sergen Yalçın kadroda yer açıyor, 4 isme yol verdi
Beşiktaş'ta temizlik! Sergen Yalçın kadroda yer açıyor, 4 isme yol verdi
ORC'nin 5 büyükşehir anketi bomba! Bugün seçim olsa bu il el değiştiriyor
ORC'nin 5 büyükşehir anketi bomba! Bugün seçim olsa bu il el değiştiriyor
Antalya'da yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Antalya'da yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Gayrihukuki oldubitti girişimini reddediyoruz
Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Gayrihukuki oldubitti girişimini reddediyoruz
Venezuela'dan Machado'ya ABD piyonu göndermesi
Venezuela'dan Machado'ya ABD piyonu göndermesi
Bülent Arınç’tan Demirtaş açıklaması: Aktardığım hiçbir cümlede çarpıtma ya da uydurma yoktur
Bülent Arınç’tan Demirtaş açıklaması: Aktardığım hiçbir cümlede çarpıtma ya da uydurma yoktur
"Bağırma lan ne bağırıyorsun" Mansur Yavaş toplantıda küplere bindi!
"Bağırma lan ne bağırıyorsun" Mansur Yavaş toplantıda küplere bindi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti