Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’deki birçok üniversitenin rektörlüklerine yeni isimler atandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan üst düzey atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde rektörlük görevlerine yeni isimler getirildi.
Yayımlanan kararda, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir, Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu atandı.
Ayrıca İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Ege Üniversitesi’ne Prof. Dr. Musa Alıcı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Antalya Belek Üniversitesi’ne Prof. Dr. Abdullah Kuzu getirildi.
Resmi Gazete’de yer alan atamalara göre Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Cemal İbiş görevlendirildi.