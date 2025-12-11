Samsunspor öne geçtiği maçta AEK'ya mağlup oldu

BIST 11.234
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi beşinci haftasında AEK’yı konuk ettiği maçta 4. dakikada Moukoundi’nin kendi kalesine attığı golle öne geçse de ikinci yarıda Marin ve Koita’nın gollerine engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi'nin beşinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor sahasında Yunanistan takımı AEK'yı konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Samsunspor maçın henüz 4. dakikasında Moukoundi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakibine göre daha üstün bir oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip bu üstünlüğünü ikinci yarıda sürdüremedi. 

AEK, 52.dakikada Marin'in serbest vuruştan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu golden 11. dakika sonra 63'te sahneye Koita çıktı ve AEK adına skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 

UEFA Konferans Ligi'nde haftaya lider giren Samsunspor, 10 puanda kalarak zirvedeki yerini kaybetti. AEK ise puanını 10'a yükseltti. 

Bir sonraki hafta Samsunspor, deplasmanda Mainz 05'e konuk olacak. Karşılaşma 18 Aralık Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

