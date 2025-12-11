Bakan Şimşek: Ocak enflasyonu yüzde 20’lere inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak enflasyonu açıklandığında Türkiye’nin büyük ihtimalle yüzde 20’li rakamları göreceğini belirterek 2026’da dezenflasyonun süreceğini ve ekonomik programın üçüncü evresine girildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında Türkiye'nin büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamları göreceğini belirterek, "Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak. 2026'da dezenflasyon devam edecek." dedi.

Şimşek, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uyguladıkları Makro Ekonomik İstikrar ve Reform Programı'nda enflasyonu tek haneye indirmeyi, öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir cari dengeye kavuşmayı ve tüm bu kazanımların kalıcı olmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda uyguladıkları yapısal dönüşüm programlarından bahseden Şimşek, üç evre olan programın birinci safhasının kontrol dönemi olduğunu ve birtakım risklerin yönetildiğini, ikinci safhada dengesizliklerin giderildiğini anlattı.

Şimşek, "Üçüncü evre yapısal dönüşümle birlikte kalıcı bir şekilde hedeflerin tutturulmasıydı. Birinci evreye baktığınız zaman kural bazlı piyasa ekonomisi önemli bir ölçüde oturdu. Enflasyonun kontrol altından çıkmaması önemliydi. Rezerv birikimi, koşullu yükümlülükler gibi birçok konu vardı. O konuların yönetimini ilk yılda yaptık." diye konuştu.

İkinci evrede dezenflasyonla birlikte enflasyonun düştüğünü, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkıldığını, cari dengenin yönetilebilir seviyeye getirildiğini belirten Şimşek, "Dolayısıyla ikinci evre de bu ay itibarıyla bitiyor. Son evreye giriyoruz. Programın hissedildiği, sonuçları itibarıyla vatandaşımızın, reel sektörün çok daha güçlü bir şekilde hissedeceği döneme giriyoruz." diye konuştu.

"FİYATLARIN AYARLAMARINI HEDEF ENFLASYONA GÖRE YAPACAĞIZ"

Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşten bahsederek, zirai don ve kuraklık yaşandığını, gıda fiyatlarının beklenilenin üzerinde arttığını, Türkiye'de meyve ve tahıl üretiminin düştüğünü anlattı.

Şimşek, "3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye yüzde 20'li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak. 2026'da dezenflasyon devam edecek. Sebebi çok basit çünkü para politikası, maliye politikası, gelirler politikası destekleyici olmaya devam edecek." dedi.

Gelecek yıla ilişkin yönetilen ve yönlendirilen fiyatların ayarlamasını hedef enflasyona göre yapacaklarını vurgulayan Şimşek, "Yeniden değerleme oranı yüzde 25 ise vatandaşın lehine olanı yüzde 25 artıracağız ama diğer kamunun sunduğu veya belirlediği ücretleri yüzde 20'nin altında belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDA 2026 HEDEFİNİN ÜST BANDI OLDUKÇA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, deprem bölgesinde 350 bin konutun teslim edildiğini belirterek, deprem bölgesinde veya Türkiye'nin diğer bölgelerinde, sosyal konut projeleri ile kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 1,4 milyon konutun yapılmakta olduğunu, bu projelerin gelecek 2 yılda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Gıda ve enerji arzında da önemli politikalar hayata geçirdiklerini dile getiren Şimşek, "Enflasyona bakarsanız, son 3 yılda yüzde 64-65 aralığından önce yüzde 44'e gittik. Arkasından da bu sene şu an itibarıyla yüzde 31. Gelecek sene hedef bant yüzde 13-19 arasında ama piyasa 20'li rakam bekliyor. Gelecek sene için tekrar söyleyeyim ilave birtakım şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını oldukça gerçekleştirilebilir olarak görüyoruz." dedi.

Şimşek, konut fiyatları ile kira arasındaki ilişkinin yeniden kurulduğunu ve gelecek dönemde kira artışlarının normalleşeceğini kaydederek, geçmişte uygulanan yüzde 25 artış sınırının ve deprem bölgesindeki konut açığının etkisinin azaldığını, konut üretiminin artmaya devam ettiğini anlattı.

Eğitim enflasyonunda da geçmiş dönemdeki sınırlamaların etkisinin artık geçtiğini ifade eden Şimşek, genel enflasyonu yukarı çeken kira ve eğitim kalemlerinde aşağı yönlü trendin yaşandığını vurguladı.

"2025'TE BÜTÇE HEDEFLERİNİ TUTTURMUŞ OLACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mali disiplini etkili şekilde uyguladıklarını, vergi harcamalarını azalttıklarını, etkili olmayan istisnaları kaldırdıklarını, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sonuç aldıklarını belirterek, "Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor ve büyük ihtimalle yılı hedefe yakın, yani yüzde 3,1 civarında bir rakamla tamamlayacağız." diye konuştu

Bütçe açığı azaldıkça piyasadan daha az borçlanacaklarını, böylece özel sektöre daha çok kaynak bırakacaklarını vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali disiplin sayesinde daha çok kaynağı özel sektöre kredi olarak gitsin diye piyasalara bırakacağız. Yani 'mali disiplinlerden bize ne' demeyin, aslında bu çok önemli bir husus. Reel sektöre daha çok alan bırakmak için kamuyu disipline ediyoruz. 2025'te bütçe hedeflerini tutturmuş olacağız. Enflasyonda bir ay gecikmeyle bandın üst kısmında olacağız ama bütçede hedefleri tutturacağız. Aralık sonunda zaten sonuçları açıklayacağız."

"ALTIN HARİÇ GERÇEKTEN CARİ AÇIK DİYE BİR SORUN KALMADI"

Bakan Şimşek, yeşil dönüşümü hızlandırdıklarını, hizmet ihracatında güçlü bir performans sergilediklerini, yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminin artmaya devam ettiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunların sayesinde altın hariç gerçekten cari açık diye bir sorun kalmadı. Bunu söylerken abartıyor gibi görünebilirim ama yani cari açığın zaten Türkiye'de sürdürülebilir seviyesi yüzde 2-2,5. Geçen sene altın ithalatı hariç zaten cari fazla verdik. Burada bir yapısal dönüşüm var. Bu sene yüzde 2 cari açık öngördük. Muhtemelen yılı yüzde 1,5 civarında kapatacağız. Dolayısıyla cari açık hedefini de tutturduk."

Şimşek, Türkiye'nin bünyesinin sağlam ve şoklara karşı dirençli olmasının kırılganlıkları azalttığını, hizmet dış ticaretinde 63 milyar dolar fazla verdiklerini, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artmaya devam ettiğini, sanayide yüksek ve orta yüksek teknolojinin ihracatının ve üretiminin payının artışını sürdürdüğünü anlattı.

Büyümenin ılımlı olduğunu ifade eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 4 büyüme öngörmüştük. Üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,6'dayız. Çok büyük bir ihtimalle yüzde 3,7 veya belki biraz üstü olabilir, o civarda bir büyüme olacak. Yüzde 4'e yakınız. Bugünkü küresel konjonktürde, ticaret ortaklarımızın yüzde 1,8-2 civarı büyüdüğü bir ortamda Türkiye'nin yüzde 4'e yakın büyümesi önemlidir, değerlidir. Dezenflasyonla birlikte büyüme hızlanacak. Verimlilik artışıyla gelen büyüme genelde enflasyonist olmuyor. Bu çok değerli bir şey. 2025'te toplam büyümenin neredeyse yarısından fazlası faktör verimliliğinden geliyor. Bu da enflasyonist değil, dezenflasyonist."

"ÖZEL SEKTÖR ARTIK DAHA DÜŞÜK FAİZLE KREDİ BULABİLİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezervlerdeki ve ülkenin kredi notundaki artıştan, KKM'den çıkıştan, risk primindeki düşüşten, eurobond faizlerindeki gerilemeden bahsederek, "Özel sektör 100 dolar borç ödediğinde sadece 70 dolar bulabiliyordu ve yüksek faizlerle buluyordu. Şimdi 100 dolar borç ödediğinde 165 dolar bulabiliyor ve çok daha düşük faizle. Bütün bu gelişmeler sizin bilançolarınıza dolaylı veya doğrudan yansıyor." diye konuştu.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönelik destekleri anlatan Şimşek, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programına ilişkin detayları paylaştı.

Şimşek, tüm çalışanlarda asgari ücrete denk gelen ücretin vergisini kaldırdıklarını kaydederek, emek yoğun sektörlere ekstra destek sunduklarını bildirdi.

İhracatçılara, çiftçilere, esnafa sundukları desteklere ilişkin örnekler paylaşan Şimşek, bu grupların hepsine önemli finansman desteği sunduklarının altını çizdi.

"YATIRIMLAR ARTIYOR, BÜYÜMENİN KALİTESİ ARTIYOR"

Bakan Şimşek, Türkiye'de hane halkının borcunun düştüğünü, sanayide katma değer zincirini yukarı çektiklerini belirterek, milli gelirdeki artıştan ve Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı payın 2'ye katlanarak yüzde 1,3'e çıkmasından bahsetti.

Türkiye'nin çok güçlü bir pazar olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yatırımların hızlanacağına inanıyorum. Üçüncü çeyrekte şikayetlere rağmen yatırımlar çift hanede arttı. Dolayısıyla büyümenin kalitesi de iyileşiyor." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin hizmet ihracatında muazzam bir avantajı bulunduğuna işaret ederek, sağlık turizminde ve dizi ihracatında önemli bir ivme yakaladıklarını, serbest ticaret anlaşmaları ve kural bazlı ticaret sayesinde Türkiye'nin mal ticaretindeki kırılganlıklara karşı daha dayanıklı olduğunu vurguladı.

Yapay zekaya hazırlık endeksinde gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi konumda olduklarını ifade eden Şimşek, Türkiye'nin büyük dönüşüm devrimini en başından itibaren yakalayacağını söyledi.

Türkiye'nin küresel temiz enerji yatırımları ve savunma sanayisi gibi alanlarda muazzam bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Şimşek, uluslararası alanda iş yapan Türk müteahhit firmalarının sayısının Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu bildirdi.

Şimşek, "Yakın coğrafyamızda 1 trilyon dolar yeniden inşa ihtiyacı var. Dolayısıyla siz nasıl kötümser olabilirsiniz ki? Anlamakta zorluk çekiyorum gerçekten. Yani olmamanız lazım. Ben değilim. Fırsatların bol olduğu bir dönemin eşiğindeyiz. Ama bizim de daha verimli, daha yenilikçi ve farklı bir şekilde iş yapmamız gerektiği ortada. Devlet bütün yükleri taşıyamaz. Devlet bu dönüşümde size yardımcı olmaya hazır." açıklamasında bulundu.

Gelecek yıl için çok daha iyimser olduğunu dile getiren Şimşek, bu yıl hedefleri büyük oranda tutturduklarını ve gelecek yıl bu başarının artarak süreceğini sözlerine ekledi.