BIST 11.234
DOLAR 42,60
EURO 50,20
ALTIN 5.862,52
HABER /  GÜNCEL

TBMM'deki taciz iddiaları sonrası yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı

TBMM'deki taciz iddiaları sonrası yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM’de stajyer olarak çalışan D.K.’nin cinsel taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan H.İ.G’nin, sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığını açıkladı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G'nin bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nin TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G, verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Rusya'dan Trump'ı çıldırtacak Maduro açıklaması
Rusya'dan Trump'ı çıldırtacak Maduro açıklaması
Bulgaristan'da hükümet istifa etti! Erken seçim...
Bulgaristan'da hükümet istifa etti! Erken seçim...
Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Yoğun bakımdaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın son durumu nasıl?
Yoğun bakımdaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın son durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Sarıyer'de hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğun iple bağlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Sarıyer'de hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğun iple bağlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Sompo Sigorta sadakat programı Sompo Club'ı müşterileriyle buluşturdu
Sompo Sigorta sadakat programı Sompo Club'ı müşterileriyle buluşturdu
"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş çılgın fiyata satıldı
"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş çılgın fiyata satıldı
3 kardeşten biri hayatını kaybetti! Tavuktan denilmişti vali işin aslını açıkladı
3 kardeşten biri hayatını kaybetti! Tavuktan denilmişti vali işin aslını açıkladı