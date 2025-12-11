BIST 11.234
DOLAR 42,60
EURO 50,20
ALTIN 5.862,52
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Mardin’in Ömerli ilçesinde Yeşilli-Ömerli kara yolunda 3 aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM'deki taciz iddiaları sonrası yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı
TBMM'deki taciz iddiaları sonrası yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Rusya'dan Trump'ı çıldırtacak Maduro açıklaması
Rusya'dan Trump'ı çıldırtacak Maduro açıklaması
Bulgaristan'da hükümet istifa etti! Erken seçim...
Bulgaristan'da hükümet istifa etti! Erken seçim...
Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Yoğun bakımdaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın son durumu nasıl?
Yoğun bakımdaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın son durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Sarıyer'de hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğun iple bağlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Sarıyer'de hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğun iple bağlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Sompo Sigorta sadakat programı Sompo Club'ı müşterileriyle buluşturdu
Sompo Sigorta sadakat programı Sompo Club'ı müşterileriyle buluşturdu
"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş çılgın fiyata satıldı
"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş çılgın fiyata satıldı