Rusya'dan Trump'ı çıldırtacak Maduro açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Venezuela hükümetine desteğini aktardı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve artan dış baskı karşısında ulusal çıkarları ve egemenliği korumayı amaçlayan Maduro hükümetinin izlediği yola desteğini yineledi" denildi.

STRATEJİK ORTAKLIK GÖRÜŞMESİ!

Liderler, Kasım 2025'te yürürlüğe giren stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşması çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştüler. Taraflar ayrıca ticaret, ekonomi, enerji, finans, kültür ve insani yardım alanlarında ortak projeler hayata geçirmeye hazır olduklarını teyit ettiler.

MADURO'DAN TEŞEKKÜR

9 Aralık'ta Venezuela, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne ilişkin desteği ve ilgisi için Rusya'ya teşekkürlerini iletti. Venezuela'nın Pentagon'un ülke genelindeki eylemlerinden ciddi endişe duyduğu ve Beyaz Saray'ın tüm Batı Yarımküresi için öngörülemeyen sonuçlar doğurabilecek tam ölçekli bir çatışmayı önleyebileceğini umduğu belirtildi.