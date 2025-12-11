Brann - Fenerbahçe / Kadrolar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Brann ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Zorlu Norveç deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, ilk 24'e kalma adına büyük önem taşıyan bu karşılaşmada hata yapmadan dönmek istiyor.

Brann - Fenerbahçe

Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Brann - Fenerbahçe ilk 11'ler

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

KANARYA'DA HEDEF İLK 24

Domenico Tedesco yönetiminde Norveç'te kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Brann karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon Avrupa'da 5 maçta 2 galibiyet alan Kanarya, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplarken, 20. sırada yer alıyor. Brann ise sarı-lacivertli ekiple aynı puana sahip olup, averajla 19. sırada bulunuyor.

NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 3. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Norveç takımlarından sadece Molde ile karşılaştı. Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonu grup aşamasında Molde ile eşleşen sarı-lacivertliler, evindeki maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, deplasmanda da 2-0'lık skorla kazandı. O dönem iki takım da grubu ilk 2 sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Kanarya, 10 yıl sonra Norveç'te sahaya çıkacak.

"HEPİMİZ BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Brann maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bizler bu maça hazırız. Takım iyi durumda. Takımın enerjisini görmeniz için çok yakında olmanıza gerek yok. Hepimiz bu maçı kazanmak istiyoruz. 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Plzen maçına baktığımızda içinde bulunduğumuz sıkıntıyı çekmiştik. Avrupa maçında her zaman yüzde 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Avrupa'da maçlar her zaman yüksek seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 diyebilirim. Takımımız hazır ve elimizde çok fazla çözüm var" dedi.

JHON DURAN CEZALI

Sarı-lacivertlilerin oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, cezası nedeniyle Brann maçında forma giyemeyecek. 21 yaşındaki forvet Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 maçta süre aldı.