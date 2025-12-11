Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın, dolar, euro ve borsadaki son durum ne?
Merkez Bankası, piyasalarda oluşan güçlü beklentinin ardından politika faizini 150 baz puan indirerek açıkladı ve karar sonrası yatırımcıların altın, dolar, euro ve borsa tarafındaki hareketlere odaklanmasıyla piyasalar hızla dalgalandı
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar uzun süredir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyordu.
Yılın son faiz kararı belli oldu. Saat 14.00'te Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası indirime giderek faizi 150 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 39,5'ten yüzde 38'e inmiş oldu.
Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu?
İşte detaylar...
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamlamıştı.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyordu.