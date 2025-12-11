Icardi veda eder gibi paylaşmıştı! Aklını çelen teklif bakın hangi takımdan gelmiş...
Galatasaray'da sakatlığı sonrası bir türlü eski formuna dönemeyen ve yedek kulübesine hapsolan Mauro Icardi, taraftarın bir bölümü tarafından gözden çıkarılmış durumda. Victor Osimhen'in gölgesinde kalan süperstar Icardi'nin, İtalyan devine önerildiği ortaya çıktı. Arjantinli golcü, dün gece olay yaratan bir paylaşımla akılları karıştırmıştı.
MAURO ICARDI İTALYA YOLCUSU MU?
Galatasaray'a transfer olması sonrası adeta Türk futbolunun seyrini değiştiren Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamadı. Victor Osimhen'in gölgesinde kalan yıldız oyuncu için tehlike çanları çalıyor.
İtalyan devi Milan, devre arasında kadrosuna üst düzey bir golcü katmak için çalışmalarını hızlandırırken, Fabrizio Romano'nun kanalında ortaya atılan Mauro Icardi iddiası İtalya'da büyük yankı uyandırdı.
Son haftalarda Santiago Gimenez ve Christopher Nkunku'dan istediği verimi alamayan Massimiliano Allegri, ikinci yarı için tecrübeli ve bitirici bir santrfor talep ediyor. Kulübün sportif direktörü Tare'nin listesinde Dusan Vlahovic, Panichelli, Dovbyk, Fullkrug ve Zirkzee gibi isimler bulunuyor.
Gazeteci Matteo Moretto, Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında dikkat çeken bir bilgi paylaştı: