Icardi veda eder gibi paylaşmıştı! Aklını çelen teklif bakın hangi takımdan gelmiş...

Son haftalarda Santiago Gimenez ve Christopher Nkunku'dan istediği verimi alamayan Massimiliano Allegri, ikinci yarı için tecrübeli ve bitirici bir santrfor talep ediyor. Kulübün sportif direktörü Tare'nin listesinde Dusan Vlahovic, Panichelli, Dovbyk, Fullkrug ve Zirkzee gibi isimler bulunuyor.