BIST 11.234
DOLAR 42,60
EURO 50,13
ALTIN 5.854,31
HABER /  DÜNYA

ABD’de 1 milyon dolarlık ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı

ABD’de 1 milyon dolarlık ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump, 1 milyon dolar karşılığında yabancılara vatandaşlık verilecek olan 'Trump Altın Kart’ uygulamasının başladığını duyurdu.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini taşıyan söz konusu altın kartın tüm nitelikli ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler için vatandaşlığa gidecek doğrudan bir yol olduğu kaydetti. Trump, “Çok heyecan verici. Büyük Amerikan şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecekler” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON DOLAR KATKI

Programın internet sitesine göre; ‘Trump Altın Kart’, ABD’ye kayda değer fayda sağlayacağını kanıtlayan kişilere verilecek. İç Güvenlik Bakanlığı’na ödenecek 15 bin dolarlık başvuru ücretinin ardından, 1 milyon dolarlık katkı yapan adayların hızlandırılmış bir şekilde oturum izin alabileceği kaydedildi.

Ayrıca yakın zamanda 5 milyon dolar karşılığında özel vergi avantajları içeren ‘Trump Platin Kart’ seçeneğinin de uygulamaya koyulacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mezar yeri ücretlerine dudak uçuklatan zam!
Mezar yeri ücretlerine dudak uçuklatan zam!
Samsunspor öne geçtiği maçta AEK'ya mağlup oldu
Samsunspor öne geçtiği maçta AEK'ya mağlup oldu
Bakan Şimşek: Ocak enflasyonu yüzde 20’lere inecek
Bakan Şimşek: Ocak enflasyonu yüzde 20’lere inecek
Çekmeköy’de şehit polis soruşturmasında 5 tutuklama
Çekmeköy’de şehit polis soruşturmasında 5 tutuklama
ABD’den Gazze gücü için tümgeneral planı
ABD’den Gazze gücü için tümgeneral planı
Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Asker göndermek gerekiyorsa...
Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Asker göndermek gerekiyorsa...
Brann - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Brann - Fenerbahçe / Canlı anlatım
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine okkalı zam!
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine okkalı zam!
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
TBMM'deki taciz iddiaları sonrası yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı
TBMM'deki taciz iddiaları sonrası yeni gelişme! O şüpheli tutuklandı
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki