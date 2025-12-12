ABD’de 1 milyon dolarlık ‘Trump Altın Kart’ uygulaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump, 1 milyon dolar karşılığında yabancılara vatandaşlık verilecek olan 'Trump Altın Kart’ uygulamasının başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini taşıyan söz konusu altın kartın tüm nitelikli ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler için vatandaşlığa gidecek doğrudan bir yol olduğu kaydetti. Trump, “Çok heyecan verici. Büyük Amerikan şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecekler” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON DOLAR KATKI

Programın internet sitesine göre; ‘Trump Altın Kart’, ABD’ye kayda değer fayda sağlayacağını kanıtlayan kişilere verilecek. İç Güvenlik Bakanlığı’na ödenecek 15 bin dolarlık başvuru ücretinin ardından, 1 milyon dolarlık katkı yapan adayların hızlandırılmış bir şekilde oturum izin alabileceği kaydedildi.

Ayrıca yakın zamanda 5 milyon dolar karşılığında özel vergi avantajları içeren ‘Trump Platin Kart’ seçeneğinin de uygulamaya koyulacağı bildirildi.