Fenerbahçe, Brann'ı farklı geçti: 4-0!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Brann'ı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini 5'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65'te Anderson Talisca kaydetti.

Brann cephesinde 18. dakikada Eivind Helland direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 11'e yükseltti. Brann ise 8 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki bir sonraki maçında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.

Brann 0 - 4 Fenerbahçe

90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

65'GOOOOL! Talisca kafayla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı. Sol kanattan Levent Mercan'ın ortasına iyi yükselen Talisca, kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0 oldu.

57'Savunmanın arkasına atılan pasta Nene kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nene'nin vuruşunu kaleci kurtardı.

55'İsmail Yüksek yüzüne aldığı darbe sonrasında sakatlık geçirdi. Kısa süreli tedavinin ardından İsmail Yüksek ayağa kalktı.

50'İkinci yarıda da oyunun kontrolü Fenerbahçe'de.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44'GOOOOL! Talisca, bir kez daha sahnede ve Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Brown'ın sol kanattan ortasını Talisca, göğsüyle kontrol edip direğin dibinden ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

39'Brown'ın ceza sahasına ortasına Talisca voleyle vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.

36'GOOOL! Talisca topu ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Oosterwolde topu içeri çevirdi. Altı pasta topla buluşan Talisca, topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

33'İsmail Yüksek'in uzaktan şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

18'Brann 10 kişi! Savunmanın arkasına atılan pasta En-Nesyri rakibinden kurtuldu. Helland, En-Nesyri'yi çekti ve düşürdü. Hakem, Helland'a son adamı düşürmesi gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

12'Mücadele Fenerbahçe'nin kontrolünde devam ediyor. Brann şu ana kadar etkili bir görüntü ortaya koyamadı.

5'GOOOL! Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara gönderdi. Nene'nin savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin üstünden çok şık bir aşırtma vuruş yaptı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

1'İlk düdük geldi ve maça Fenerbahçe başladı.

Brann - Fenerbahçe ilk 11'ler

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.