Otomol kış bakım kampanyasını başlattı

Otomol, müşterilerinin kış dönemine güvenle hazırlanmasını desteklemek amacıyla kış bakımı kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında tüm Otomol şubelerinde periyodik bakımlarda yüzde 20 motor yağı indirimi, ücretsiz kış hazırlığı kontrolleri, kış lastiklerinde 3 taksit kolaylığı ve hediye şemsiye fırsatı sunuluyor.

Otomol, kampanyayla müşterilerine yetkili servis standartlarında kapsamlı bir bakım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kış hazırlığı kontrol paketinde, yağ seviyesi, fren balata ve hidrolik sistemleri, hava ve polen filtreleri, antifriz seviyesi, silecek ve cam suyu sistemi, lastik diş derinliği ve basıncı, akü voltaj ölçümü ve aydınlatma sistemleri titizlikle inceleniyor.

Kampanya, 31 Aralık'a kadar, yetkili servis standartlarına göre, Shell marka motor yağlarına uygun olan markalar için geçerli olacak. Türkiye genelindeki tüm Otomol şubelerinde kampanyadan yararlanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otomol Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdürü Aydın Yaşar, kış koşullarında araç güvenliğinin sağlanması için periyodik bakım süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Müşterilerinin bu süreci yetkili servis güvencesiyle tamamlamalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir kampanya geliştirdiklerini aktaran Yaşar, 'Tüm operasyon noktalarımızda aynı kalite standartlarını sürdürmeye devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.

