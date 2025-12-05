BIST 10.969
DOLAR 42,51
EURO 49,53
ALTIN 5.770,54
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu operasyonu! Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonu! Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı

İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

İstanbul'da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bu kapsamda spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul'a getiriliyor.

