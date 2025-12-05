BIST 10.969
DOLAR 42,51
EURO 49,53
ALTIN 5.770,54
HABER /  GÜNCEL

İBB soruşturmasında 11 kişiye yeniden tutuklama kararı

İBB soruşturmasında haklarında dün tahliye kararı verilen 19 kişiden 11'i hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB soruşturmasında tutuklanan ve haklarında dün tahliye kararı verilen 19 kişiden 11'i hakkında yeniden tutuklama karar verildiğini bildirdi.

İBB soruşturmasında 19 kişiye tahliye

Günaydın'ın açıklaması şöyle;

"İBB soruşturmasında tutuklanan, bugüne dek haklarında bir isnat olmayan ve iddianame de düzenlenmemiş olan 21 kişiden 19’u (Ekrem Başkan’ın iki şoförü hariç) dün tutukluluk incelemesinde serbest bırakılmışlardı. Aylarca süren tutukluluk sonrası verilen bu karardan yalnızca beş saat sonra, savcılığın itirazı üzerine, aynı sulh ceza hakimliği 11 kişi hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Bütün bu sürecin hukuk ve adaletle bir ilgisinin olmadığı açık. Kişi hürriyeti ve güvenliğinin açıkça ihlal edildiği bu süreç, yalnızca tutuklu ve aileleri açısından değil, Türkiye’yi hızla uygar dünyadan uzaklaştırıyor olması bakımından da çok vahimdir."

