Kabızım diye hastaneye giden 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

ISPARTA'da kabız olduğunu sanıp hastaneye başvuran 14 yaşındaki Y.Y.Ö.'nün yapılan muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı. Acilen ameliyata alınıp doğumu yaptıran doktor ise savcılığa ihbarda bulundu. Bunun üzerine Y.Y.Ö.’nün birliktelik yaşayıp hamile kaldığı A.D. tutuklandı. 10 ay tutuklu kalan A.D. görülen ilk davada "17 yaşında sandım" dedikten sonra mahkemece tahliye edildi.

ISPARTA'da geçen yıl Y.Y.Ö isimli kız o zaman henüz 13 yaşındayken kendisinden 7 yaş büyük olan A.D. İle arkadaş oldu ve ikili arasında cinsel birliktelik yaşandı. İddiaya göre Y.Y.Ö. bu ilişkiden hamile kaldı ama bunu fark etmedi. Y.Y.Ö’nün karnının büyümesini de yaşı küçük olduğu için kimse hamile olduğuna yormadı.

KABIZIM DİYE HASTANEYE GİDİNCE...

14 yaşındaki kız kabız şikayeti ile Şubat Ayı'nda Isparta Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Y.Y.Ö'nün yapılan ultrason muayenesinde hamile olduğu ve doğum yapmak üzere olduğu belirlenince hemen doğuma alındı. Doğumu yaptıran doktor, çocuk yaştaki kızın evlilik dışı doğum yaptığını savcılığa ihbar etti.

HAMİLE BIRAKAN KİŞİYE DAVA AÇILDI

Y.Y.Ö'nün dünyaya getirdiği erkek bebeği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, savcılık talimatı ile 21 yaşındaki A.D. gözaltına alınarak tutuklandı. A.D. hakkında 'çocuğa karşı cinsel istismar', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamaları ile dava açıldı.

BANA 17 YAŞINDAYIM DEDİ...

Bomba32 isimli internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Soruşturma ve yargılama safhasında 14 yaşındaki Y.Y.Ö. sanıkla gönül rızası ile birlikte olduğunu itiraf etti. Duruşmada dinlenen tanıklar da Y.Y.Ö.'nün kendisini 17 yaşında olduğunu söylediği yönünde ifade verdi. Küçük kızla birlikte olan 21 yaşındaki A.D. ise kendisini “13 yaşında olduğunu bilsem böyle bir hata yapmazdım” diye savundu. Sanığın avukatı da mağdurun müvekkilini yanlış bilgilendirdiğini bu nedenle yaşı olduğundan büyük gösteren kadınla birliktelik yaşamasının çocuğa karşı cinsel istismar suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek beraatını talep etti.

TİPİ BÜYÜK GÖSTERİYOR DİYE...

Mahkeme heyeti son duruşmaya katılmayan Y.Y.Ö’nün fiziki yapısının 17 yaşındaki birini andırdığı kanaati oluştuğunu belirterek bu suçtan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tehdit ve şantaj suçlamalarında yeterli delil bulunmadığı ve suç unsurunun oluşmadığını belirterek beraatına karar verdi.