Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin, "Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz." dedi.

Trabzon'da temaslarda bulunan Bakan Tunç, bir gazetecinin "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında görüşleri sorulması üzerine, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Başsavcılıklarımızdan bu konuda açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır." yanıtını verdi.

"Bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık"

Tunç, ayrıca Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki soruşturmalara yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:

"Büyükçekmece ve Adalar'da bu noktada bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmaları başlattık. Tutuklama kararları da var. Bütün detaylarıyla konu inceleniyor. Bu anlamda Türkiye genelinde bütün adli emanetlerle ilgili de bir denetim süreci başlattık."

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Ahmet Çakar, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı da gözaltında
