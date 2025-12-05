BIST 10.969
DOLAR 42,51
EURO 49,53
ALTIN 5.770,54
EKONOMİ

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sene sonu enflasyonuna yönelik açıklamada bulunuyor. Şimşek, 2025 yılı sonunda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sene sonu enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz. 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek, bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak. Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız.

2026 yılını yüzde 20 seviyelerinde, 2027 yılını ise tek haneli rakamla kapatmayı hedefliyoruz. Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz. Kasım ayında enflasyon yüzde 31 geldi. temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü.

